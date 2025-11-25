«Я закончил не потому, что устал». Рафаэль Надаль признался, почему завершил карьеру

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о последнем сезоне в своей карьере, а также рассказал, почему принял решение завершить выступления в ATP-туре.

«У меня нет плохих воспоминаний об этом этапе. Некоторые, понятное дело, считали, что мне следовало уйти раньше, что конец не имеет смысла. Я старался использовать все свои возможности до предела, пока у меня не осталось практически ничего. Я любил то, чем занимался.

Я закончил не потому, что устал, или у меня не было необходимой мотивации. Моё тело больше не выдерживало. Во время операции мне сказали, что у меня есть шанс полностью восстановиться. Нужно было дать себе разумное время, чтобы это выяснить. В какой-то момент я понял, что могу соревноваться, но не на необходимом уровне. Я выкладывался на полную, насколько это было возможно», — приводит слова Надаля Punto de Break.