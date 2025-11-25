Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я закончил не потому, что устал». Рафаэль Надаль признался, почему завершил карьеру

«Я закончил не потому, что устал». Рафаэль Надаль признался, почему завершил карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о последнем сезоне в своей карьере, а также рассказал, почему принял решение завершить выступления в ATP-туре.

«У меня нет плохих воспоминаний об этом этапе. Некоторые, понятное дело, считали, что мне следовало уйти раньше, что конец не имеет смысла. Я старался использовать все свои возможности до предела, пока у меня не осталось практически ничего. Я любил то, чем занимался.

Я закончил не потому, что устал, или у меня не было необходимой мотивации. Моё тело больше не выдерживало. Во время операции мне сказали, что у меня есть шанс полностью восстановиться. Нужно было дать себе разумное время, чтобы это выяснить. В какой-то момент я понял, что могу соревноваться, но не на необходимом уровне. Я выкладывался на полную, насколько это было возможно», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Материалы по теме
Надаль — о современном теннисе: по-прежнему верю в интуицию, а не в игру как робот
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android