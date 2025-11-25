Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это всегда впечатляет». Кузнецова — о дружбе Берреттини с Коболли

«Это всегда впечатляет». Кузнецова — о дружбе Берреттини с Коболли
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о дружбе между представителями сборной Италии Маттео Берреттини и Флавио Коболли.

«Маттео Берреттини и Флавио Коболли — друзья детства празднуют победу на Кубке Дэвиса. Маттео и Флавио познакомились, когда одному было 14, а другому восемь соответственно. Берреттини пришёл в теннисный клуб в Риме, и отец Флавио стал его тренером. Теперь оба друга стали чемпионами, принеся победу сборной Италии. Всегда восхищаюсь такими историями — когда люди дружат с детства, проходят путь вместе и потом так искренне празднуют свои победы. Это всегда впечатляет. Представляю, как долго ребята шли к этому результату, чтобы выиграть Кубок Дэвиса для своей страны», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

23 ноября итальянцы победили команду Испании со счётом 2-0 в финале Кубка Дэвиса — 2025. В финале сначала Маттео Берреттини обыграл Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:4, а затем Флавио Коболли одолел Хауме Мунара — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Материалы по теме
Италия в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса. Ей не понадобился даже Синнер
Италия в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса. Ей не понадобился даже Синнер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android