«Это всегда впечатляет». Кузнецова — о дружбе Берреттини с Коболли

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о дружбе между представителями сборной Италии Маттео Берреттини и Флавио Коболли.

«Маттео Берреттини и Флавио Коболли — друзья детства празднуют победу на Кубке Дэвиса. Маттео и Флавио познакомились, когда одному было 14, а другому восемь соответственно. Берреттини пришёл в теннисный клуб в Риме, и отец Флавио стал его тренером. Теперь оба друга стали чемпионами, принеся победу сборной Италии. Всегда восхищаюсь такими историями — когда люди дружат с детства, проходят путь вместе и потом так искренне празднуют свои победы. Это всегда впечатляет. Представляю, как долго ребята шли к этому результату, чтобы выиграть Кубок Дэвиса для своей страны», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

23 ноября итальянцы победили команду Испании со счётом 2-0 в финале Кубка Дэвиса — 2025. В финале сначала Маттео Берреттини обыграл Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:4, а затем Флавио Коболли одолел Хауме Мунара — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.