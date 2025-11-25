«У нас сейчас семейный тандем». Кудерметова — о дуэте с Мертенс

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о выступлении в паре с представительницей Бельгии Элисе Мертенс. В 2022 году дуэт был вынужден взять паузу, а в текущем сезоне теннисистки вновь вместе вышли на корт.

«Элисе мне написала, сказала: «Не хочешь ли возобновить наш дуэт?» Я сказала: «Да, конечно». Потому что в 2022-м это было больше, наверное, моей инициативой. Потому что мы девушки, у всех эмоции. А тут сыграли разум, опыт, что результат-то важнее, можно потерпеть какие-то неудобные моменты. И у нас появился бэкграунд. Уже друг друга чётко понимаем, коммуникация быстрая. Но повзрослели. У нас сейчас семейный тандем. У неё парень-тренер, у меня муж-тренер. В общем, всё по-семейному. Контактируем друг с другом. Так что всё сейчас прекрасно», — сказала Кудерметова в эфире «Больше!».