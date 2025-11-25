Елена Рыбакина назвала свои любимые турниры WTA

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выделила три лучших турнира категории WTA в сезоне-2025.

«Я всегда с удовольствием начинаю год в Австралии. Ты заряжен, настрой, что ты играешь турниры, а не рутинно тренируешься. В целом Австралия мне очень нравится. Также все турниры „Большого шлема“ вдохновляют, антураж и охота хорошо выступить. В прошлом году я пропустила всю азиатскую серию, мне очень нравится, как люди приходят и болеют за меня в Китае. Когда мы играем Кубок Билли Джин Кинг в Казахстане – это очень крутые эмоции. И в Цинциннати в этом году удивили – большие изменения произошли за год, и я получила удовольствие в этот раз», — сказала Рыбакина в интервью «Спорт Шредингера».