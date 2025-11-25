Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Откликается больше». Елена Рыбакина сравнила победы на Уимблдоне и Итоговом турнире

«Откликается больше». Елена Рыбакина сравнила победы на Уимблдоне и Итоговом турнире
Комментарии

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что победу на Уимблдоне-2022 пока что ценит больше, чем на Итоговом турнире WTA — 2025.

«Наверное, Уимблдон – это одна из больших побед для меня, особенно первый выигранный «Большой шлем». Уже потом я сыграла ещё один финал «Большого шлема» на Открытом чемпионате Австралии, сейчас – победа в Итоговом турнире.

В тот момент, в 2022-м, это пришло неожиданно, было очень много эмоций. Тогда победа на Уимблдоне мне очень запомнилась, сейчас победа в восьмёрке – Итоговом турнире WTA. Немало непростых матчей я сыграла с тяжёлыми соперницами и в этом сезоне. Но Уимблдон откликается пока больше», — приводит слова Рыбакиной Inform БЮРО.

Материалы по теме
«Меня всегда так воспитывали родители, что это ни к чему». Рыбакина — об эмоциях на корте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android