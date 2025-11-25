Елена Рыбакина объяснила, почему снялась с Мировой теннисной лиги в Индии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что снялась с Мировой теннисной лиги — 2025 в Индии по причине усталости от сезона. Турнир стартует 17 декабря в Бангалоре (Индия) и пройдёт до 20 декабря.

«Сезон оказался достаточно длинным. Физически я бы не успела отдохнуть и подготовиться к новому турниру. Поэтому мы предупредили организаторов, что участвовать не будем.

Плюс у меня были некоторые проблемы с ногой. Мы тренируемся и делаем разные процедуры. Если бы я поехала на игры в Индию, то уже буквально через две с половиной недели должна была туда вылетать. Мы посоветовались с командой и решили взять паузу», — приводит слова Рыбакиной Inform БЮРО.