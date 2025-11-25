«Это было дополнительной мотивацией». Кудерметова — о победе на Итоговом на глазах отца

Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о победе на Итоговом турнире WTA — 2025 в парном разряде. В финале соревнований она в паре с бельгийкой Элисе Мертенс одержали победу над дуэтом Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

«Со мной приехал папа, поддерживал с самого первого дня и до последнего. Поэтому для меня это было дополнительной мотивацией подарить папе хорошее настроение. И мы поехали домой с кубком. А в 2022 году, когда мы выиграли этот титул, наверное, это всё было на эмоциях, всё по-новому. Мы как-то не ожидали. А тут, когда мы приехали, мы понимали обе, что мы готовы – и по внутренним качествам, и коммуникация у нас хорошая, и по теннису мы готовы. Перед Эр-Риядом у нас получилось полторы недели отдохнуть, потренироваться, набраться сил эмоциональных, теннисных. Мы приехали туда, наверное, в одной из своих лучших форм за этот сезон», — сказала Кудерметова в эфире «Больше!».