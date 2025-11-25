Рыбакина назвала самую неудобную соперницу, любимого актёра и своё хобби

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла участие в коротком блиц-опросе.
— Ваше любимое покрытие?
— Хард, трава.
— Самая неудобная соперница?
— Левша.
— Ваше хобби?
— Катание на аттракционах.
— Самый любимый актёр?
— Николас Кейдж.
— Какое блюдо предпочитаете?
— Пиццу, сладости, — приводит слова Рыбакиной Inform БЮРО.
В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко.