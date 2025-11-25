Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина назвала самую неудобную соперницу, любимого актёра и своё хобби

Рыбакина назвала самую неудобную соперницу, любимого актёра и своё хобби
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина приняла участие в коротком блиц-опросе.

— Ваше любимое покрытие?
— Хард, трава.

— Самая неудобная соперница?
— Левша.

— Ваше хобби?
— Катание на аттракционах.

— Самый любимый актёр?
— Николас Кейдж.

— Какое блюдо предпочитаете?
— Пиццу, сладости, — приводит слова Рыбакиной Inform БЮРО.

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко.

Материалы по теме
«Откликается больше». Елена Рыбакина сравнила победы на Уимблдоне и Итоговом турнире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android