Теннис

Рыбакина: думаю, что календарь турниров нужно поменять

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о плотности календаря в прошедшем сезоне.

«Думаю, что календарь нужно поменять. Не только для нас, чтобы было более комфортно в плане графика. Но и для болельщиков, чтобы было легче. В этом году финальные матчи Кубка Билли Джин Кинг играли в Китае, было несколько команд и был полноценный хороший турнир, куда люди могут прийти и посмотреть на разных игроков и разные команды», — сказала Рыбакина в интервью «Спорт Шредингера».

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко.

