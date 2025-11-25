Рыбакина: было бы здорово иметь дома турнир WTA

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выразила желание выступить на турнире в Казахстане.

«По поводу турнира WTA – просто так турнир не заполучить, нужно взять лицензию на несколько лет. Начинают с маленькой категории – 250. А потом поднимают до 500. Процесс не самый простой. Конечно, было бы здорово иметь дома турнир, пока это осуществить непросто», — сказала Рыбакина в интервью «Спорт Шредингера».

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко.