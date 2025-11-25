Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина рассказала о планах посетить Казахстан

Елена Рыбакина рассказала о планах посетить Казахстан
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о планах посетить Казахстан в текущее межсезонье.

— А когда ближайшие поездки в Казахстан?
— Пока что плана чёткого нет. Если я и поеду, то в ближайшие четыре недели и на несколько дней, — сказала Рыбакина в интервью «Спорт Шредингера».

Напомним, в сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

Материалы по теме
«Тянет всё крушить и ломать». Соболенко и Рыбакина устроили заочный батл после Итогового
«Тянет всё крушить и ломать». Соболенко и Рыбакина устроили заочный батл после Итогового
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android