Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о планах посетить Казахстан в текущее межсезонье.

— А когда ближайшие поездки в Казахстан?

— Пока что плана чёткого нет. Если я и поеду, то в ближайшие четыре недели и на несколько дней, — сказала Рыбакина в интервью «Спорт Шредингера».

Напомним, в сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.