Рыбакина: бывают такие моменты, что если бы я выпустила эмоции, то дальше было бы проще

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своих эмоциях на корте.

– Известная многим болельщикам сдержанность на корте помогает вам в игре? Или, напротив, недостаток эмоций всё-таки сказывается на результатах отдельных игр?

– Я в целом очень спокойный человек, поэтому для меня не так сложно где-то сдержаться. Но бывают такие моменты, что если бы я выпустила эмоции, то дальше было бы проще. Поэтому в зависимости от ситуации: где-то тебе эти эмоции могут помочь, ты их выпустила и продолжаешь играть. В других ситуациях, если ты выпустишь эмоции, то останется какой-то негатив, и это повлияет на ход игры.

В любом случае я стараюсь мыслить позитивно, хотя в разных ситуациях это бывает непросто. При этом стараюсь не показывать много эмоций, особенно если они негативные. И сопернику в том числе… — приводит слова Рыбакиной Inform БЮРО.