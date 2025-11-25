Скидки
Теннис

«Кроме Синнера и Алькараса, меня бы никто не обыграл». Медведев — о пике сезона-2025

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о непростом моменте сезона-2025, когда он усомнился в своих результатах.

«В этом году был в один момент страх. Получается, наверное, в американской серии, особенно после неё. А может, я как бы и не смогу?.. Вот мне уже 29 лет, и есть примеры разных теннисистов, которые… А может, я уже и не смогу играть как раньше? Ну, довольно быстро [это прошло]. Даже не берём Шанхай и Пекин, на тренировке в Монако я играл так, что, скорее всего, кроме Синнера и Алькараса, меня бы никто не обыграл. И я такой, а, окей, ещё умею. Этот страх ушёл. То есть какие-то они есть, какие-то приходят, какие-то уходят», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

В 2025 году Даниил Медведев выиграл один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия).

