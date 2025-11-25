«Молодой ничего не знаешь, спишь крепко». Медведев рассказал об изменениях сна с возрастом

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал об ухудшении сна с возрастом. Сейчас спортсмену 29 лет.

«В этом году, это ещё было в начале года, я старался испробовать разные вещи. Может быть, где-то переборщил, может быть, старался пробовать слишком. И вот, допустим, просто разговаривал с человеком, который специализируется на сне. Мне было интересно понять, а может быть, я не то что неправильно сплю, а сколько надо часов в идеале спать? А если матч вечером, как?

В принципе, всё свелось к тому, что самое главное — это то, как ты себя чувствуешь за свою жизнь, как ты наработал какие-то вещи. А я спать могу везде и всегда, поэтому он, в принципе, первый раз, когда со мной поговорил, он говорит, тебе это вообще ничего не нужно особо знать. Но единственное, что я ему сказал, что, когда мне было 20, ты лёг в 11, встал в 9, ну и, в принципе, всё.

А сейчас я, допустим, сплю, то есть ты там что-то встал, посмотрел на телефоне время – 3:30, 5, 5:30. И ты как бы помнишь, как ты открываешь глаза, даже если перевернуться с боку на бок. А он сказал, это нормально, когда [есть] дети, что, чем старше ты становишься, тем больше у тебя информации в твоей голове. И тем тяжелее её мозгу перерабатывать, и поэтому он не может уже до конца выключиться. И то есть он сравнил это как, ну, когда ты молодой, ты ничего не знаешь и спишь крепко. Чем старше ты становишься, он сказал, тем хуже это будет, тем больше ты знаешь, тем больше у тебя эмоций, нервов, страхов, мыслей, и тем хуже ты будешь спать», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».