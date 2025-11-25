Медведев: во время турниров стараюсь питаться правильно, но иногда становится тяжелее

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём питании.

— Я всем рассказываю, что, когда мы были на Кубке Дэвиса и с командой вместе завтракали, меня поразило, насколько ты внимательно относишься к еде. Я помню, как ты Жене Донскому говорил ни в коем случае перед приёмом пищи не надо апельсиновый сок пить.

— Я говорил?!

— Да. Помню как сейчас. Мы заказывали там сок, кофе…

— Я просто как будто не знаю такого, я, видимо, забываю какие-то вещи (смеётся).

— Ну, видимо, ты ему запрещал. Ты говорил, не пей на голодный желудок апельсиновый сок.

— А, на голодный, окей.

— Вот в твои 29 лет ты так же прям щепетильно относишься к еде?

— Скорее меньше и надо бы больше чуть думать про это.

— Контролировать, да?

— Да. Устаёшь, весь год ездишь по турнирам. В принципе, во время турниров я стараюсь питаться правильно, но иногда устаёшь и, скажем так, становится тяжелее. Ну и плюс где-то стараешься пробовать. То если у меня были какие-то правила, где вообще ничего нельзя, то постепенно с возрастом это надоедает, и стараешься где-то пробовать, то есть по чуть-чуть это всё меняешь. Плюс к тому, что если вообще не меняться, то ты просто как человек закончишься, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».