«Немножко рад, что не выиграл». Медведев вспомнил скандальный матч с Бонзи на US Open

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о скандальном матче первого круга на US Open — 2025 с французом Бенжаменом Бонзи (3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6).

— А ты пересматривал как раз встречу с Бонзи?

— Не, не собираюсь, но это был, наверное, один из самых таких тяжёлых моментов за мою карьеру. Ну, в общем, за большой промежуток, наверное.

— Ты сразу понимал уже после матча, что это будет громко, шумно в соцсетях, в медиа? То, как ты реагировал, твои эмоции, что это распространится?

— Я сразу не понимал, потому что всё, что я делаю на корте, во время [матча], я не думаю про социальные сети или что-то такое. Поэтому потом это всё выхватывается, схватывается, растиражируется и всё такое. Но я во время матча чувствовал себя ужасно в плане своего самочувствия. Своего внутреннего стержня у меня на этом матче не было, соответственно, из-за этого всё и произошло. Единственное, что этот матч мне помог понять, что, окей, что-то надо на данный момент менять и в себе, и вокруг.

— А если бы ты его выиграл, ты бы принимал бы решение?

— Я думаю, что мне бы это ничем не помогло, если честно. В принципе, я думаю, что если бы я проиграл этот третий сет 4:6, мало кто бы вспомнил об этом матче. Было бы всё быстро и просто. А произошло на матчболе. Бонзи тут совершенно ни при чём.

Я до сих пор считаю, что это был не тот момент, чтобы давать первую подачу, потому что часто, бывает, зрители кричат. Этот фотограф очень быстро пробежал. И я считаю, что это вторая подача. Скорее всего, я бы ошибся. Скорее всего, матч был бы завершен, и всё. Но потом получилось так, что это сыграло против Бонзи.

Я настраивал публику, не чтобы они там ему свистели или что-то такое. И в каком-то смысле, в глубине души, немножко я рад, что я этот матч не выиграл, потому что это было бы очень некрасиво по отношению к нему, и этого я бы не хотел. Но в любом случае, когда на корте, я стараюсь выиграть, поэтому матч я играл до конца, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».