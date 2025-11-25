«Потерял нить игры для себя». Медведев — о серии турниров в Америке

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как оценивает уровень соперников во время матчей.

— Было ли так, что когда ты выходишь на корт, а чувствуешь, что всё, не справлюсь?

— Бывает совершенно по-разному. Бывает так, конечно, когда ты в топе и находишься на пике своей игры, что ты выходишь и знаешь, что ты будешь играть круто. Единственный вариант, при котором соперник может тебя обыграть, это если он будет играть ещё лучше. Ну, а бывает, как было в этом году в Америке, я потерял нить игры для себя. То есть со стороны мне люди говорили, что всё нормально, всё как бы есть, всё наладится, но я этого не чувствовал. И, соответственно, выходя на корт, я не был уверен, как я буду играть, как будет играть соперник. То есть у меня было ощущение, что все соперники играют там лучше своих возможностей. Но в один момент я понял, что такого не бывает. Что один из них может, да, второй может, но что каждый из них, это такого не бывает. И, допустим, когда я выходил на US Open, я почти был уверен, конечно, что я вряд ли буду играть хорошо, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».