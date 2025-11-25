Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Потерял нить игры для себя». Медведев — о серии турниров в Америке

«Потерял нить игры для себя». Медведев — о серии турниров в Америке
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как оценивает уровень соперников во время матчей.

— Было ли так, что когда ты выходишь на корт, а чувствуешь, что всё, не справлюсь?
— Бывает совершенно по-разному. Бывает так, конечно, когда ты в топе и находишься на пике своей игры, что ты выходишь и знаешь, что ты будешь играть круто. Единственный вариант, при котором соперник может тебя обыграть, это если он будет играть ещё лучше. Ну, а бывает, как было в этом году в Америке, я потерял нить игры для себя. То есть со стороны мне люди говорили, что всё нормально, всё как бы есть, всё наладится, но я этого не чувствовал. И, соответственно, выходя на корт, я не был уверен, как я буду играть, как будет играть соперник. То есть у меня было ощущение, что все соперники играют там лучше своих возможностей. Но в один момент я понял, что такого не бывает. Что один из них может, да, второй может, но что каждый из них, это такого не бывает. И, допустим, когда я выходил на US Open, я почти был уверен, конечно, что я вряд ли буду играть хорошо, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: 4-й квартал 2025 года
Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: 4-й квартал 2025 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android