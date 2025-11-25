Медведев: я не из тех людей, которые считают, что должен извиниться перед всем миром

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём поведении на US Open — 2025, а также о восприятии своих поступков в соцсетях.

«На US Open был перебор, скажем так, всё вместе, вся ситуация. Потому что я говорю, если её обсуждать по деталям, то, может, где-то это поведение объяснить, где-то это решение объяснить или какой-нибудь жест. Однако в сумме это был перебор, поэтому я просто знал, что перед людьми, перед которыми я считаю, что должен извиниться за это поведение, я перед ними извинился. Я не буду говорить, перед кем. Но я, допустим, скажем так, не из тех людей, которые считают, что я должен извиняться перед всем миром, потому что всему миру я ничего не сделал. Мы живём в таком мире, социальные сети, вот это всё.

Что бы ты ни сделал… Иногда даже хорошее… Допустим, я сломал ракетку после матча, только никто не показал, что я до этого шесть ракеток там кинул в публику. Сделал я это, естественно, из-за злости на себя. Однако в каком-то смысле я думаю, что эти шесть человек, которые получили эти ракетки, я думаю, что они максимально довольны. Что нет такого, что кто-то из этих шести такой, как он посмел это сделать после матча. Но что мы показываем? Мы показываем, как Медведев сломал ракетку. Она у меня случайно осталась в сумке, я её не раздал. Просто чтобы понять, насколько всё в нашем мире преувеличено.

Люди начали говорить про то, что я не уважал соперника, то, что я остался после матча, когда он давал интервью. А меня сводило, я не мог встать. Я бы с удовольствием эту ракетку сломал где-то в раздевалке, этого бы никто не увидел, я бы как можно быстрее и лучше бы ушёл с этого корта. Я начал собирать сумку, у меня ноги свело, я сажусь, он уже даёт интервью, я думаю, что я здесь сделаю, но я встать не могу (смеётся). В итоге это всё опыт и это всё смешно. Я говорю перед теми людьми, перед которыми я считаю, я должен был извиниться за то, что случилось, я извинился. И, в принципе, все эти люди знают, какой я человек в жизни. И для меня это намного важнее, потому что корт – это спорт, это эмоции, это адреналин. Для меня намного важнее, как ты себя ведёшь в жизни, то есть я бы предпочёл быть тем, какой я есть на корте и быть относительно хорошим человеком в жизни, чем наоборот. Есть примеры, где в футболе человек на поле просто ни одной жёлтой карточки [не получил], ни разу никому не грубил, а в жизни потом такие истории, что у тебя просто волосы дыбом стоят. Я предпочитаю быть таким на корте, но в жизни быть лучшим человеком», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».