Медведев — о Сервара: мы навсегда останемся в отличных отношениях
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о завершении сотрудничества с французским тренером Жилем Сервара.

«Это было уже в Европе. Какое-то время внутри себя я что-то уже думал, чувствовал, но это всё [было] на неосознанном уровне. А на осознанном я пришёл к этому после US Open. Период был тяжёлый в Америке, матчи были тяжёлые. Я такой, окей, это в принципе момент, когда мне нужно попробовать что-то новое. Поэтому мы с ним поговорили, это был отличный разговор двух взрослых людей, которые всё прекрасно понимают. Очень рады тому, чего добились вместе. Я думаю, мы навсегда останемся в отличных, хороших отношениях. Если он будет с кем-то работать, ни в коем случае не буду желать неудач этому игроку. Если только играть с ним буду, тогда буду стараться выигрывать. А так, ему большой удачи. И, в принципе, то, что я читал, Жиль давал интервью, то это с двух сторон примерно одинаковое отношение», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

