«Было интересно мнение про меня как игрока». Даниил Медведев — о выборе нового тренера

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о процессе выбора нового тренера после расставания с Жилем Сервара.

«Я созванивался со многими людьми, мне было интересно, во-первых, их мнение про меня как игрока, потому что это всё-таки больше теннис, что они видят в моей игре. Изначально это естественно, свободен ли ты, хочешь ли ты этого. Были многие, которые или не свободны, или по различным причинам могли отказаться. Те, кто соглашался, мы обсуждали, как они видят мою игру, как бы они строили со мной свою работу. Вот, в принципе, и всё. И выбор остановился на данный момент на Томасе [Юханссоне] и Рохане [Гётцке]», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».