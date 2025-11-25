Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Было интересно мнение про меня как игрока». Даниил Медведев — о выборе нового тренера

«Было интересно мнение про меня как игрока». Даниил Медведев — о выборе нового тренера
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о процессе выбора нового тренера после расставания с Жилем Сервара.

«Я созванивался со многими людьми, мне было интересно, во-первых, их мнение про меня как игрока, потому что это всё-таки больше теннис, что они видят в моей игре. Изначально это естественно, свободен ли ты, хочешь ли ты этого. Были многие, которые или не свободны, или по различным причинам могли отказаться. Те, кто соглашался, мы обсуждали, как они видят мою игру, как бы они строили со мной свою работу. Вот, в принципе, и всё. И выбор остановился на данный момент на Томасе [Юханссоне] и Рохане [Гётцке]», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
Медведев: я не из тех людей, кто считает, что должен извиниться перед всем миром
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android