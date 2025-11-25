«Не изменилась и не изменится». Даниил Медведев — о своей игре после смены команды

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, какие изменения в его игру может привнести новая команда тренеров.

— Так, как я и говорю, их видение моей игры совпадало с моим. С моей игрой я был номер один в мире и в топ-10 уже сколько лет. С ней всё нормально, просто есть какие-то мелкие детали, где, возможно, мы можем что-то подкорректировать, может быть, почистить или добавить. И так работать, в принципе, очень легко, потому что, соответственно, ты просто продолжаешь делать то, чем ты занимался всю жизнь, с какими-то мелкими, там, 10-минутными, 15-минутными упражнениями, подсказками, мелкими деталями, которые пока отлично работают.

— То есть сильно твоя теннисная жизнь сейчас не изменилась?

— Она не изменилась и не изменится. И это то, чего я искал в разговорах с людьми. Естественно, были люди, которые мне, ну это нормально, говорили, что надо всё менять. Я не буду ни в коем случае называть фамилию, но я общался с человеком, который мне в первую очередь подсказал своё видение моей игры, однако он не мог со мной работать. И я с ним был полностью согласен, этот человек очень умный, и за счёт этого я искал, как бы с его тоже слов, что-то такое в других людях.

У Томаса и Рохана было примерно такое же видение, что я знаю, как играть в теннис. Люди знают, что я никогда не ошибусь, никогда не устану и буду бегать до конца. И это их пугает, и за счёт этого они, может быть, до матча некоторые и пугаются, а в последнее время такого не было совсем. И вот в Шанхае, в Пекине, в принципе, по чуть-чуть я это нащупывал, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».