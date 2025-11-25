Скидки
Даниил Медведев назвал моменты сезона-2025, в которых чувствовал себя топ-игроком

Даниил Медведев назвал моменты сезона-2025, в которых чувствовал себя топ-игроком
Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал момент сезона-2025, во время которого чувствовал, что находится на топ-уровне.

— Как ты должен сыграть, какого результата должен добиться, чтобы у тебя вот в голове была вот эта фраза: «Я всё ещё один из топов, один из лидеров, один из претендентов»?
— Тут не про результат, тут больше про игру. И вот в Шанхае я знал, что это супер – то, как я играю. Я обыграл нереальных игроков. Давидович, де Минор, Тьен, которого я считаю просто сумасшедшим игроком в теннис, именно потому, что человек без подачи играет нереально. И, конечно, мне было очень обидно уступить Артуру [Риндеркнешу], но он сыграл классный матч, до конца физически смог отбороться. Мне было очень тяжело физически. Я прям, ну, наверное, не выдержал в каком-то смысле, но там условия были такие. На выживание. То есть тут больше не про результат, тут больше про игру. И в Пекине, и в Шанхае я видел, что игра [есть], вот я могу, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: 4-й квартал 2025 года
Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: 4-й квартал 2025 года
