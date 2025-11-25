Мирра Андреева, Рыбакина, Остапенко и Киз установили уникальное достижение для WTA
Сезон-2025 в WTA отметился уникальным достижением. Впервые с момента первой публикации рейтинга в 1975 году сразу четверым игрокам удалось победить первую и вторую ракетки мира в рамках одного турнира, сообщает Opta Ace. Во всех четырёх случаях побеждёнными были белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швёнтек.
Этого добились:
- американка Мэдисон Киз на победном для себя Открытом чемпионате Австралии;
- россиянка Мирра Андреева на победном для себя турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе;
- латвийка Елена Остапенко на победном для себя турнире категории WTA-500 в Штутгарте;
- казахстанка Елена Рыбакина на победном для себя Итоговом чемпионате WTA.
