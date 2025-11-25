«Пробирает до мурашек». Новак Джокович опубликовал фото с отдыха

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях фото с отдыха, который проводит на островах Теркс и Кайкос (британская заморская территория в Атлантическом океане к юго-востоку от Багамских островов).

«Пробирает до мурашек», — подписал фото Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

В сезоне-2025 38-летний Джокович завоевал два титула категории ATP-250 – на турнирах в Афинах (Греция) и Женеве (Швейцария). Стоит отметить, что Новак выступил на всех четырёх турнирах «Большого шлема» и на каждом из них дошёл до полуфинальной стадии.