Стал известен призовой фонд молодёжного Итогового турнира ATP — 2025

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) объявила призовой фонд молодёжного Итогового турнира ATP – 2025, который пройдёт с 17 по 21 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). Общий призовой фонд составил более $ 2,1 млн. Если чемпион турнира не потерпит ни одного поражения, он получит почти $ 540 тыс.

Распределение призовых на молодёжном Итоговом турнире ATP — 2025:

участие в турнире – $ 154 тыс.;

каждая победа на групповом этапе – $ 37, 5 тыс.;

победа в полуфинале – $ 116 тыс.;

титул – $ 157 250.

Запасные участники Итогового у молодёжи (мужчины до 20 лет) получат по $ 15 тыс.

В прошлом году молодёжный Итоговый турнир выиграл бразильский теннисист Жоао Фонсека, который сейчас является 24-й ракеткой мира.