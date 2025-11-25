«Не то же самое, что ездить на велосипеде». Шарапова показала свою силовую тренировку

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях видео своей силовой тренировки в тренажёрном зале.

«Пропустила пару недель силовых тренировок, и надо признать, это не то же самое, что ездить на велосипеде», — подписала видео Шарапова.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, член мирового Зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.