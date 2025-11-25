Тренер по физподготовке Рыбакиной сообщил, что Елена начала готовиться к сезону-2026

Тренер по физподготовке итальянский специалист Альдо Киари, в данный момент работающий в штабе чемпионки Уимблдона-2022, пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, опубликовал в социальных сетях фото с подопечной с тренировки на корте.

«Новый сезон. Горжусь тем, что являюсь частью #TeamRybakina», — подписал фото Киари.

Фото: из личного архива Альдо Киари

В сезоне-2025 Елена Рыбакина выиграла два «пятисотника» — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также одержала победу на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале она оказалась сильнее первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко.