Рафаэль Надаль ответил на предложение стать новым президентом мадридского «Реала»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на гипотетическое предложение стать президентом футбольного клуба «Реал» Мадрид. Надаль является большим фанатом «Реала».

«У «Реала» лучший президент, и новый ему не нужен. Никто не знает, что нас ждёт в будущем. В принципе, да, я бы хотел — почему бы и нет? Это прекрасный, захватывающий, мотивирующий вызов. Прежде всего мне нужно было бы убедиться, что я к этому готов. Хотел бы я этого? Возможно, да. Означает ли это, что я когда-нибудь могу рассмотреть возможность стать президентом? Не знаю — я вижу это как нечто далёкое и трудное, но никогда не знаешь наверняка», — приводит слова Надаля Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar+’s show Universo Valdano.

