Надаль — о знаменитых ритуалах на корте: мне не нравилось, когда смотрел на это по ТВ

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как относится к своим знаменитым ритуалам на корте.

«Я не очень суеверный человек, практически вовсе не суеверный. Вопреки тому, что можно подумать, вне тенниса у меня нет никаких ритуалов или привычек. Всё это оставалось на корте и в соревнованиях. Мне это было нужно. Хотел бы я достичь такого уровня концентрации без ритуалов! В начале своей карьеры я не был так привязан к ним. Теннис требует от тебя многого и поглощает тебя изнутри.

Тебе нужно найти рутину, с которой чувствуешь себя комфортно, уверенно и которая помогает тебе не терять фокус на том, что ты делаешь, изолировать себя от всего остального. Я пытался сократить ритуалы, потому что, когда я смотрел себя по телевизору, мне не нравилось то, что я видел. Но они мне не мешали. Они давали мне ощущение, что я могу быть на 100% сосредоточен на том, что делаю. Я оставался сосредоточенным на моменте», — приводит слова Надаля AS.