«Гордость, без сомнения». Феррер — о выступлении сборной Испании на Кубке Дэвиса

Капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса Давид Феррер оценил итоги выступления испанской команды на турнире. Испания проиграла Италии в финальной стадии турнира со счётом 2:0.

– Когда пройдёт время, какие воспоминания всплывут в голове после этой недели?

– Ну, в первую очередь приятная атмосфера в команде, единство, то, как все поддерживали друг друга. Я наслаждался тем, что происходило на корте. Это хорошая работа, легче, когда у тебя есть такие важные люди.

– Построение этого единства – ваша работа? Или это само собой произошло у игроков?

– Нет, в конечном счёте дело в том, что они хорошие люди, получили воспитание от родителей, и их преданность делу – это то, что они формируют сами. Я стараюсь передать им свою энергию, и за ними стоит отличная команда, которая следит за тем, чтобы они были в наилучшей форме. Они путешествуют круглый год, подолгу отсутствуют, и, когда они играют в Кубке Дэвиса, эти преданность делу и сплочённость всё облегчают.

– Что здесь имеет большее значение, грусть или гордость?

– Гордость, без сомнения. Мы должны очень гордиться тем, что сделали ребята. Конечно, нам грустно, ведь это была прекрасная возможность выиграть Кубок Дэвиса. Но это спорт, мы выложились на полную, а Италия была лучшей командой. Я выношу из этого то, что они боролись до самого конца. Мы должны очень гордиться этой командой, — приводит слова Феррера AS.