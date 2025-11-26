«Весь стадион скандировал моё имя». Флавио Коболли — о финале Кубка Дэвиса — 2025

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался об атмосфере на финале Кубка Дэвиса — 2025. В решающем матче сборная Италии обыграла Испанию. В своей встрече с Хауме Мунаром Коболли был сильнее со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

«Я никогда не испытывал таких сильных эмоций — весь стадион скандировал моё имя. Получал удовольствие, даже когда мне нужно было отыгрывать сет у Мунара — я набирался опыта. Понял слова Воландри, который говорит, что на Кубке Дэвиса не всегда побеждают чемпионы: Алькарас не выиграл в Малаге, а Зверев в этом году проиграл в полуфинале. Я понял, что нужно быть преданным своей команде и хотеть победить.

Испытывал счастье и волнение, как в четвертьфинале Уимблдона (2025) с Джоковичем. Я пронесу это через всю свою жизнь», — приводит слова Коболли Ubitennis со ссылкой на Corriere della Sera.