Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Весь стадион скандировал моё имя». Флавио Коболли — о финале Кубка Дэвиса — 2025

«Весь стадион скандировал моё имя». Флавио Коболли — о финале Кубка Дэвиса — 2025
Флавио Коболли
Аудио-версия:
Комментарии

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался об атмосфере на финале Кубка Дэвиса — 2025. В решающем матче сборная Италии обыграла Испанию. В своей встрече с Хауме Мунаром Коболли был сильнее со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
23 ноября 2025, воскресенье. 19:05 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 7
6 		6 5 5
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

«Я никогда не испытывал таких сильных эмоций — весь стадион скандировал моё имя. Получал удовольствие, даже когда мне нужно было отыгрывать сет у Мунара — я набирался опыта. Понял слова Воландри, который говорит, что на Кубке Дэвиса не всегда побеждают чемпионы: Алькарас не выиграл в Малаге, а Зверев в этом году проиграл в полуфинале. Я понял, что нужно быть преданным своей команде и хотеть победить.

Испытывал счастье и волнение, как в четвертьфинале Уимблдона (2025) с Джоковичем. Я пронесу это через всю свою жизнь», — приводит слова Коболли Ubitennis со ссылкой на Corriere della Sera.

Материалы по теме
Италия в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса. Ей не понадобился даже Синнер
Италия в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса. Ей не понадобился даже Синнер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android