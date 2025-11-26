Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас перекрасился из блонда в тёмный цвет волос

Карлос Алькарас перекрасился из блонда в тёмный цвет волос
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вернул тёмный цвет волос. Испанец покрасился в блонд после US Open, на котором продемонстрировал нашумевшую неудачную стрижку.

Алькарас встретился с чемпионом US Open, бывшей третьей ракеткой мира аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро.

Фото: Из личного архива дель-Потро

«Всегда здорово встретиться с тобой, мой друг», — написал дель Потро, опубликовавший совместное фото с Алькарасом.

В 2025 году Карлос Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника».

Материалы по теме
«Говорил с Федерером — ему не понравилось». Откровения Надаля спустя год после ухода
«Говорил с Федерером — ему не понравилось». Откровения Надаля спустя год после ухода
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android