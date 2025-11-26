Карлос Алькарас перекрасился из блонда в тёмный цвет волос

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вернул тёмный цвет волос. Испанец покрасился в блонд после US Open, на котором продемонстрировал нашумевшую неудачную стрижку.

Алькарас встретился с чемпионом US Open, бывшей третьей ракеткой мира аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро.

Фото: Из личного архива дель-Потро

«Всегда здорово встретиться с тобой, мой друг», — написал дель Потро, опубликовавший совместное фото с Алькарасом.

В 2025 году Карлос Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника».