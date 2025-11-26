Скидки
Флавио Коболли: у меня чёткая цель — войти в топ-10

Флавио Коболли
22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о цели на сезон-2026. Он отметил, что доверяет свою подготовку своему близкому окружению.

«Я доверяю людям, которые рядом, — полагаюсь на своего отца. У меня чёткая цель — войти в топ-10. Не знаю когда и как, но, чтобы держать уровень Янника и остальных, я должен работать над слабыми зонами. Мне нужно поднять уровень игры. Я не считаю, что обязан всегда выигрывать, но, чтобы расти, я должен играть — выигрывая и проигрывая», — приводит слова Коболли Ubitennis со ссылкой на Corriere della Sera.

В этом году спортсмену удалось выиграть два турнира: в Бухаресте (Румыния, АТР-250) и Гамбурге (Германия, АТР-500). Ранее он вместе с командой одержал победу в финале Кубке Дэвиса — 2025.

