Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шарапова: теперь использую победный кулак, чтобы отпраздновать что-то, что сделал мой сын

Шарапова: теперь использую победный кулак, чтобы отпраздновать что-то, что сделал мой сын
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, какое качество сохранила в себе в эпоху соцсетей, а какому придала новое значение.

— Если бы вы начинали свою карьеру сегодня, в эпоху осуждения в социальных сетях и чрезмерной публичности, какая часть Марии Шараповой осталась бы нетронутой, а какая была бы полностью переосмыслена?
— Отличный вопрос. Думаю, честность. Я всегда считала, что это единственное, что можно сделать здесь и сейчас. Это то, что сохраняет верность нашей сути. Переосмысленная часть? Теперь я использую победный кулак, чтобы отпраздновать что-то (обычно очень простое), что сделал Теодор, мой трёхлетний сын. Я продолжаю праздновать по-своему, с поднятым кулаком, но уже по другим поводам, — приводит слова Шараповой Forbes.br.

Материалы по теме
Видео
«Не то же самое, что ездить на велосипеде». Шарапова показала свою силовую тренировку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android