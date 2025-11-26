Шарапова: теперь использую победный кулак, чтобы отпраздновать что-то, что сделал мой сын

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, какое качество сохранила в себе в эпоху соцсетей, а какому придала новое значение.

— Если бы вы начинали свою карьеру сегодня, в эпоху осуждения в социальных сетях и чрезмерной публичности, какая часть Марии Шараповой осталась бы нетронутой, а какая была бы полностью переосмыслена?

— Отличный вопрос. Думаю, честность. Я всегда считала, что это единственное, что можно сделать здесь и сейчас. Это то, что сохраняет верность нашей сути. Переосмысленная часть? Теперь я использую победный кулак, чтобы отпраздновать что-то (обычно очень простое), что сделал Теодор, мой трёхлетний сын. Я продолжаю праздновать по-своему, с поднятым кулаком, но уже по другим поводам, — приводит слова Шараповой Forbes.br.