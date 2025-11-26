Скидки
Доминик Тим вспомнил шаг, на который пошла его бабушка ради карьеры внука
Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира Доминик Тим поделился воспоминаниями о первых шагах в теннисе. Его бабушка ради карьеры внука продала квартиру.

«Я фактически провёл всё детство на теннисном корте в Лихтенворте (Австрия). У моих родителей там была теннисная школа. И когда бабушка с дедушкой не могли за мной присмотреть, родители брали с собой. В какой-то момент, очень рано — примерно в четыре года — ракетка оказалась у меня в руках. Я играл с огромной страстью.

Бабушка продала свою квартиру — это, конечно, были невероятные деньги, вложенные в мою карьеру. К счастью, инвестиция окупилась. Хотя мне было около 14–15 лет и в голове было полно других вещей, но ты всё равно понимаешь это даже ребёнком — и это создаёт огромное давление», — приводит слова Тима Ubitennis.

