Доминик Тим: я правда верил в то, что всё остальное станет лёгким, если выиграть ТБШ

Бывший теннисист Доминик Тим вспомнил, как пережил опустошение после победы на US Open — 2020. Он отметил, что жил ради цели победить на ТБШ.

«Были долгие поиски и эксперименты ради этих последних элементов успеха, чтобы понять, чего не хватает для победы на турнире «Большого шлема». Планирование турниров и поездок было крайне изматывающим. Всё должно было быть оптимизировано так, чтобы я подходил к четырём «Шлемам» в лучшей форме — физической и игровой.

Тогда у меня было довольно наивное отношение. Думал, что, если выиграю турнир и осуществлю свою большую теннисную мечту, всё остальное станет лёгким. Я правда в это верил. В какой-то момент я бродил по миру почти без направления, но не специально — просто так вышло. Я так долго жил ради одной вещи и действительно считал, что это единственное, что имеет значение», — приводит слова Тима Ubitennis.

Тим принял решение завершить профессиональную карьеру в 2024 году в возрасте 30 лет. Он достиг третьей позиции в рейтинге АТР.