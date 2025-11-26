Мария Шарапова: такие соперницы, как Серена Уильямс, могут быть невольными наставниками

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова дала своё определение понятию «успех».

«Я поняла, что успех — это не просто результат: это процесс и самопознание. Это понимание того, что соперницы, такие как Серена Уильямс, могут быть невольными наставниками. Разделите «что обо мне думает мир» от «кем я себя знаю». Это меняет решения, результаты и психическое здоровье», — приводит слова Шараповой Forbes.br.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м она родила сына Тео.