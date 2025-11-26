Скидки
Каспер Рууд подарил каждой сестре по пентхаусу — Nettavisen

Каспер Рууд
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд подарил по пентхаусу своим сёстрам Каролине и Шарлотте. Об этом сообщило издание Nettavisen.

Уточняется, что жилые здания, приобретённые в 2021 и 2024 годах, переданы сёстрам безвозмездно. Спортсмен заплатил 5,2 млн и 6,45 млн норвежских крон (около 90 млн рублей в сумме. — Прим. «Чемпионата») за покупки.

В сезоне-2025 Рууд завоевал титул на «Мастерсе» в Мадриде, обыграв британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Этот успех позволил норвежцу вернуться в топ-10 рейтинга АТР. На Открытом чемпионате США — 2025 Рууд в паре с Игой Швёнтек дошёл до финала микста, где проиграл Саре Эррани и Андреа Вавассори.

