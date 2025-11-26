Скидки
Шарапова: чувствовала давление, которое вынуждало меня быть просто спортсменкой

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о своей женской силе.

«Не позволяйте никому думать, что вы должны быть кем-то одним. Я чувствовала давление, которое вынуждало меня быть просто спортсменкой. Ничего больше. Со временем я обнаружила, что могу быть всем: яркой, элегантной, красивой, деловой женщиной, чуткой, матерью. Расширение прав и возможностей женщин не вписывается в рамки, оно расширяется», — приводит слова Шараповой Forbes.br.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м она родила сына Тео.

