Мирра Андреева завела собаку

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала хозяйкой собаки. Об этом она сообщила на личной странице в социальных сетях, опубликовав фотографии с питомцем.

Фото: Из личного архива Андреевой

«Наш Расси», — подписала пост спортсменка.

На протяжении всего 2025 года Мирра Андреева неоднократно рассказывала о планах завести собаку. За сезон россиянка выиграла два турнира в одиночном разряде на уровне WTA-тура — «тысячники» в Индиан-Уэллсе (США) и Дубае (ОАЭ).

В парном разряде в дуэте с Дианой Шнайдер Мирра Андреева играла на Итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).