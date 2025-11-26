Евгений Донской составил рейтинг из топ-10 лучших действующих теннисистов мира

Бывший теннисист из России Евгений Донской составил топ-10 теннисистов мира среди тех, кто продолжает выступления на корте, сообщает телеграм-канал «БОЛЬШЕ!». В список попали Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Донскому называли фамилии, а он распределял их по местам в рейтинге.

Рейтинг лучших действующих теннисистов мира по версии Евгения Донского:

1. Новак Джокович (Сербия).

2. Карлос Алькарас (Испания).

3. Янник Синнер (Италия).

4. Даниил Медведев (Россия).

5. Тейлор Фриц (США).

6. Андрей Рублёв (Россия).

7. Александр Зверев (Германия).

8. Александр Бублик (Казахстан).

9. Лоренцо Музетти (Италия).

10. Бен Шелтон (США).