Иснер считает, что Алькарас и Синнер могут участвовать в Кубке Дэвиса раз в два года

Бывший американский теннисист Джон Иснер предположил, что проведение Кубка Дэвиса раз в два года может привлечь испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера к постоянному участию в турнире.

«Я возвращаюсь к цитате Карлоса Алькараса: если возможно не проводить его каждый год, это сделало бы турнир более уникальным и престижным. Я понимаю, что Кубок Дэвиса финансирует множество небольших федераций по всему миру, так что нельзя просто щёлкнуть пальцами и сделать это, это может повлиять на многих других.

Но я думаю, что не проводить его каждый год было бы полезно. Думаю, так турнир были бы гораздо более привлекательным для топовых парней», — приводит слова Иснера The Tennis Gazzette.