Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс показала, как играет в теннис с дочкой. Мария Шарапова поставила лайк

Серена Уильямс показала, как играет в теннис с дочкой. Мария Шарапова поставила лайк
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала на личной странице в соцсетях фотографии с тренировки на корте со своей дочкой.

Фото: Из личного архива Серены Уильямс

«Это я делюсь со своей младшей дочерью своей страстью к теннису», — подписала пост Уильямс.

Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Пятикратная чемпионка ТБШ, бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова лайкнула публикацию.

Напомним, Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.

Материалы по теме
Мария Шарапова: такие соперницы, как Серена Уильямс, могут быть невольными наставниками
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android