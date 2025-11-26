Серена Уильямс показала, как играет в теннис с дочкой. Мария Шарапова поставила лайк

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс опубликовала на личной странице в соцсетях фотографии с тренировки на корте со своей дочкой.
Фото: Из личного архива Серены Уильямс
«Это я делюсь со своей младшей дочерью своей страстью к теннису», — подписала пост Уильямс.
Фото: Из личного архива Серены Уильямс
Пятикратная чемпионка ТБШ, бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова лайкнула публикацию.
Напомним, Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.
За карьеру Серена Уильямс выиграла 23 титула «Большого шлема» в одиночном разряде — больше, чем любая другая теннисистка в Открытую эру. Уильямс — четырёхкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах.