«Я его действительно люблю». Жиль Симон тепло отозвался о Медведеве после их работы

Французский специалист Жиль Симон высказался о времени работы с россиянином Даниилом Медведевым. Он отметил, что ему было сложно работать с уже сложившейся личностью.

«Я его действительно люблю. Понимал его во многих ситуациях. Мы много говорили о тактике, особенно о тех вещах, которые я ему объяснял. Как я вижу такие ситуации, например, когда ему приходилось играть с Джоковичем. Думаю, в этом я ему реально помогал, поэтому мне хотелось продолжать эти попытки.

Мы имеем дело с игроком, который уже много выиграл, 28-летним человеком с сильными убеждениями. Это, конечно, важно, но со стороны очень трудно менять определённые вещи. А если учесть, что есть Синнер и Алькарас, которые несколько раз проходились по нему катком, всё становилось ещё сложнее», — приводит слова Симона Punto de Break со ссылкой на Eurosport.fr.