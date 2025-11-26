Скидки
«Я его действительно люблю». Жиль Симон тепло отозвался о Медведеве после их работы

Даниил Медведев
Французский специалист Жиль Симон высказался о времени работы с россиянином Даниилом Медведевым. Он отметил, что ему было сложно работать с уже сложившейся личностью.

«Я его действительно люблю. Понимал его во многих ситуациях. Мы много говорили о тактике, особенно о тех вещах, которые я ему объяснял. Как я вижу такие ситуации, например, когда ему приходилось играть с Джоковичем. Думаю, в этом я ему реально помогал, поэтому мне хотелось продолжать эти попытки.

Мы имеем дело с игроком, который уже много выиграл, 28-летним человеком с сильными убеждениями. Это, конечно, важно, но со стороны очень трудно менять определённые вещи. А если учесть, что есть Синнер и Алькарас, которые несколько раз проходились по нему катком, всё становилось ещё сложнее», — приводит слова Симона Punto de Break со ссылкой на Eurosport.fr.

Жиль Симон рассказал, когда случился раскол в его тандеме с Даниилом Медведевым
