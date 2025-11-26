Симон: «Синнеры» могут родиться где угодно. Италия сделала своего топа, а Франция — нет

Тренер Жиль Симон высказался на тему воспитания кадров во французском теннисе. Он привёл в пример Италию, которая сумела подготовить одного из лучших теннисистов мира Янника Синнера, а Франция — нет.

— В мужском теннисе у нас по-прежнему много игроков, которые доходят до высокого уровня — топ-100. Это давно так. Но наверху — недостаточно людей.

— Италия — правильный пример? У них есть и качество, и количество.

— У них мощная волна, это факт. Итальянская федерация перестроила структуру, стала больше работать с академиями — раньше такого не было. Увеличили количество турниров у себя дома на всех уровнях. Получился снежный ком. Приезжаешь на их «челленджеры» — половина сетки итальянцы, значит, всегда кто-то из них в будет в полуфинале, финале или выйдет победителем. Таким образом создаётся огромный резерв.

— Но такой резерв есть и у французского тенниса.

— Да. А дальше — самое высокое звено. Потому что всё перечисленное — это подготовка. Естественно, не каждому суждено стать Синнером. В каждом поколении имеется всего несколько потенциальных «Синнеров», родиться они могут где угодно. Но вопрос: если такой талант появляется у нас, способны ли мы сделать из него игрока такого уровня? То есть довести до настоящего топа? Италия это сделала. Мы — нет. У нас есть утечка. Игрок, который мог бы выиграть «Шлем», у нас становится №10. Тот, кто мог быть топ-10, становится №30. Именно поэтому мы не выигрываем «Шлемы». Чтобы выиграть один из них, нужно иметь игрока, который в теории способен выиграть 10, — приводит слова Симона Eurosport.fr.