Стефанос Циципас поделился интересным наблюдением о взаимоотношениях между людьми

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился своим наблюдением о поведении людей во время знакомства.

«Люди не помнят, что ты знаешь. Они помнят, какие чувства ты вызвал у них», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В октябре грек сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. В ноябре Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира ATP-250 в Афинах.