Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев провёл тренировку в Санкт-Петербурге перед участием в выставочном турнире

Даниил Медведев провёл тренировку в Санкт-Петербурге перед участием в выставочном турнире
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл тренировку в Санкт-Петербурге в преддверии выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт с 29 по 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

«Лидер «Сфинксов» уже на кортах Питера и разминает форхенд», — сообщает пресс-служба турнира.

На дебютном для себя турнире «Трофеи Северной Пальмиры» Медведев сыграет за «Сфинксов» вместе с Кареном Хачановым, Вероникой Кудерметовой и Юлией Путинцевой. Уже известно, что за «Львов» выступят Александр Бублик, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.

В 2025 году Медведев выиграл один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия).

Материалы по теме
В первой десятке по эйсам за сезон — 2 россиянки. А Медведев — в топ-3 по двойным ошибкам
В первой десятке по эйсам за сезон — 2 россиянки. А Медведев — в топ-3 по двойным ошибкам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android