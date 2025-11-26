Даниил Медведев провёл тренировку в Санкт-Петербурге перед участием в выставочном турнире

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл тренировку в Санкт-Петербурге в преддверии выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт с 29 по 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

«Лидер «Сфинксов» уже на кортах Питера и разминает форхенд», — сообщает пресс-служба турнира.

На дебютном для себя турнире «Трофеи Северной Пальмиры» Медведев сыграет за «Сфинксов» вместе с Кареном Хачановым, Вероникой Кудерметовой и Юлией Путинцевой. Уже известно, что за «Львов» выступят Александр Бублик, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.

В 2025 году Медведев выиграл один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия).