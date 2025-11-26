Роддик — о победе Вашеро в Шанхае: этот парень — урок для юных игроков

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о выступлении монегасского теннисиста Валантена Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае, отметив, что огромную роль в завоевании титула для него сыграла отличная физическая форма. В финале «Мастерса» в Шанхае Вашеро одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем (4:6, 6:3, 6:3).
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
«Есть две вещи, которые нужно сказать о Вашеро. Речь не только о том, что он был 204-м в рейтинге и о том, насколько это безумно, думаю, мы все это отлично понимаем, но и о соперниках, которых он прошёл.
Помним ли мы, что Янник Синнер был вынужден сняться из-за судорог? В первые три дня того турнира все только и говорили, насколько экстремальными были условия — такая жара.
Этот парень — урок для юных игроков, родителей, всех, кто имеет отношение к теннису, если бы он не был готов физически, если бы он не был в форме, у него бы не было этого момента», – сказал Роддик во время записи подкаста Served With Andy Roddick.
- 26 ноября 2025
-
17:58
-
17:47
-
17:30
-
16:20
-
15:45
-
15:32
-
14:01
-
13:31
-
13:23
-
12:15
-
12:04
-
11:59
-
11:30
-
10:47
-
10:32
-
09:55
-
09:43
-
09:43
-
09:35
-
01:05
-
00:07
- 25 ноября 2025
-
23:07
-
22:30
-
20:36
-
19:39
-
19:18
-
19:00
-
18:20
-
17:33
-
16:41
-
16:26
-
16:15
-
15:52
-
15:32
-
15:21