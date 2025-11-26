Роддик — о победе Вашеро в Шанхае: этот парень — урок для юных игроков

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о выступлении монегасского теннисиста Валантена Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае, отметив, что огромную роль в завоевании титула для него сыграла отличная физическая форма. В финале «Мастерса» в Шанхае Вашеро одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем (4:6, 6:3, 6:3).

«Есть две вещи, которые нужно сказать о Вашеро. Речь не только о том, что он был 204-м в рейтинге и о том, насколько это безумно, думаю, мы все это отлично понимаем, но и о соперниках, которых он прошёл.

Помним ли мы, что Янник Синнер был вынужден сняться из-за судорог? В первые три дня того турнира все только и говорили, насколько экстремальными были условия — такая жара.

Этот парень — урок для юных игроков, родителей, всех, кто имеет отношение к теннису, если бы он не был готов физически, если бы он не был в форме, у него бы не было этого момента», – сказал Роддик во время записи подкаста Served With Andy Roddick.