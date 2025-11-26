Скидки
Таллон Грикспор выступит на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге

Таллон Грикспор выступит на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге
Комментарии

Представитель Нидерландов Таллон Грикспор, который занимает 25-ю строчку мирового рейтинга, выступит на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 29 по 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

«Последний нераскрытый игрок турнира «Трофеи Северной Пальмиры – 2025» – Таллон Грикспор! Именно он стал тем самым последним теннисистом, которого ждали зрители. Таллон уже направляется в Санкт-Петербург вместе с Анастасией Потаповой, где они вместе выступят за команду «Львов» под началом Янко Типсаревича. Готовьтесь к бескомпромиссной борьбе за каждый гейм!» — сказано в заявлении пресс-службы.

