«Трофеи Северной Пальмиры». Расписание турнира в Петербурге с участием Медведева и Бублика

В субботу, 29 ноября, начнётся выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге до 30 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, на которых выступит сразу несколько российских игроков.

29 ноября:

12:00. Анастасия Потапова («Львы») — Вероника Кудерметова («Сфинксы»);

13:30. Диана Шнайдер («Львы») — Юлия Путинцева («Сфинксы»);

16:00. Таллон Грикспор («Львы») — Даниил Медведев («Сфинксы»);

17:30. Александр Бублик («Львы») — Карен Хачанов («Сфинксы»);

19:00. Александр Бублик/Таллон Грикспор («Львы») — Карен Хачанов/Даниил Медведев («Сфинксы»).

30 ноября: