«Трофеи Северной Пальмиры». Расписание турнира в Петербурге с участием Медведева и Бублика
В субботу, 29 ноября, начнётся выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге до 30 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, на которых выступит сразу несколько российских игроков.
29 ноября:
- 12:00. Анастасия Потапова («Львы») — Вероника Кудерметова («Сфинксы»);
- 13:30. Диана Шнайдер («Львы») — Юлия Путинцева («Сфинксы»);
- 16:00. Таллон Грикспор («Львы») — Даниил Медведев («Сфинксы»);
- 17:30. Александр Бублик («Львы») — Карен Хачанов («Сфинксы»);
- 19:00. Александр Бублик/Таллон Грикспор («Львы») — Карен Хачанов/Даниил Медведев («Сфинксы»).
30 ноября:
- 12:00. Анастасия Потапова («Львы») — Юлия Путинцева («Сфинксы»);
- 13:30. Александр Бублик («Львы») — Даниил Медведев («Сфинксы»);
- 15:00. Диана Шнайдер («Львы») — Вероника Кудерметова («Сфинксы»);
- 16:30. Таллон Грикспор («Львы») — Карен Хачанов («Сфинксы»);
- 18:00. Диана Шнайдер/Анастасия Потапова («Львы») — Юлия Путинцева/Вероника Кудерметова («Сфинксы»).
