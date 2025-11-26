Скидки
Теннис

«Трофеи Северной Пальмиры». Расписание турнира в Петербурге с участием Медведева и Бублика

«Трофеи Северной Пальмиры». Расписание турнира в Петербурге с участием Медведева и Бублика
В субботу, 29 ноября, начнётся выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге до 30 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, на которых выступит сразу несколько российских игроков.

29 ноября:

  • 12:00. Анастасия Потапова («Львы») — Вероника Кудерметова («Сфинксы»);
  • 13:30. Диана Шнайдер («Львы») — Юлия Путинцева («Сфинксы»);
  • 16:00. Таллон Грикспор («Львы») — Даниил Медведев («Сфинксы»);
  • 17:30. Александр Бублик («Львы») — Карен Хачанов («Сфинксы»);
  • 19:00. Александр Бублик/Таллон Грикспор («Львы») — Карен Хачанов/Даниил Медведев («Сфинксы»).

30 ноября:

  • 12:00. Анастасия Потапова («Львы») — Юлия Путинцева («Сфинксы»);
  • 13:30. Александр Бублик («Львы») — Даниил Медведев («Сфинксы»);
  • 15:00. Диана Шнайдер («Львы») — Вероника Кудерметова («Сфинксы»);
  • 16:30. Таллон Грикспор («Львы») — Карен Хачанов («Сфинксы»);
  • 18:00. Диана Шнайдер/Анастасия Потапова («Львы») — Юлия Путинцева/Вероника Кудерметова («Сфинксы»).

